Appel à projets pour promouvoir le rāhui

L’ONG Pew et la Fédération des associations de protection de l’environnement lancent leur appel à projet rāhui. Objectifs : promouvoir la protection des espaces marins et intégrer la population aux discussions sur les enjeux de la gestion de l’océan.

Afin de promouvoir les aires marines protégées et le concept du rāhui, l’ONG Pew et la FAPE – Te Ora Naho (Fédération des associations de protection de l’environnement) lancent, comme chaque année depuis quatre ans, un appel à projets. Les associations, les établissements scolaires, les entreprises ou les particuliers peuvent présenter un projet et gagner du financement. Une enveloppe de 5 millions sera partagée entre dix projets de manière équivalente, soit une aide de 500 000 Fcfp chacun. « On accueille avec plaisir des propositions innovantes et originales, notamment dans les îles et les archipels. Nous recevons entre 30 et 40 candidatures chaque année. Nous sommes contents de voir un tel engouement pour la protection des espaces marins en Polynésie française », explique Donatien Tanret, chargé de projet de l’ONG Pew Bertarelli en Polynésie française. L’objectif global, derrière le soutien de ces initiatives étant d’améliorer la protection des espaces marins.

Selon un rapport de la FAPE publié en février dernier, 0,1% de la ZEE de Polynésie française est protégée, dont 0,03% fortement (chiffres CNRS 2021). Loin des objectifs de la France et de l’Union européenne qui se sont engagés à protéger 30% des océans d’ici 2022, dont 10% en protection forte.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 3 mai

L’objectif avec cet appel à projets est également « de faire participer la société civile, les élus, les pêcheurs, les riverains, toute la population, aux discussions sur les enjeux de la gestion de notre océan », précise Donatien Tanret. Depuis près de 4 ans, une trentaine de projets de rāhui et de protection des lagons ont bénéficié d’une aide de Pew – Bertarelli et de la FAPE, aussi bien aux îles de la Société, qu’aux Marquises, aux Australes et aux Tuamotu. Ils ont porté sur des thématiques aussi variées que la consultation de la population pour des projets de rāhui, l’éducation, l’art et la culture liés à la préservation des ressources, la sensibilisation, l’écotourisme, la science, ou la communication. Un spectacle de clown pour lutter contre la pollution plastique des océans, la consultation de la population de Tubuai pour la création d’un rāhui et son classement en zone de pêche réglementée, un programme de restauration corallienne en lien avec la culture polynésienne menée par un collège de Moorea, un programme éducatif dans les écoles pour la protection des mammifères marins, ou encore la protection des bénitiers de Tatakoto… Autant d’initiatives qui avaient candidaté à l’appel à projets et qui ont pu être soutenus.

Le dossier de candidature se trouve sur la page Facebook de Pew (Pew Polynésie française). L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 3 mai.