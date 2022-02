Vaccinations : lieux et horaires pour la semaine du 21 février

La présidence n’accueillera pas les candidats à la vaccination du 21 au 25 février, mais quatre autres centres seront ouverts à Tahiti.

Le centre de vaccination grand format de la Présidence sera fermé la semaine du 21 au 25 février . Il réouvrira ses portes samedi 26 février, de 8h à 11h ; et selon les modalités habituelles (accès par l’arrière de la Présidence, côté gendarmerie).

Les centres de vaccination « hors-présidence » réouvrent leurs portes ce lundi, dans les lieux et horaires désignés ci-après :

Papeete, au kiosque infos santé à Paofai : du lundi au jeudi, de 7h à 15h ; et le vendredi, de 7h à 14h

du lundi au jeudi, de 7h à 15h ; et le vendredi, de 7h à 14h Faa’a, à la Fédération des Oeuvres Laïques (FOL) à Heiri Faa’a : du lundi au jeudi, de 8h à 15h ; et le vendredi, de 8h à 14h

à Heiri Faa’a du lundi au jeudi, de 8h à 15h ; et le vendredi, de 8h à 14h Pirae, à la crèche Tama Here : du lundi au jeudi, de 8h à 15h ; et le vendredi, de 8h à 14h

du lundi au jeudi, de 8h à 15h ; et le vendredi, de 8h à 14h Mahina, au Centre de vaccination (Ex RSMA) : Uniquement du lundi au mercredi, de 8h à 15h

Vaccins disponibles sur place :

Pfizer

Janssen

Vaxigrip Tetra (contre la grippe saisonnière)

Délivrance du QR code