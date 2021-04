Vacciner plus grâce aux vaccinodromes

Si la file était longue dès 7h30 du matin au vaccinodrome de la présidence, elle s’est rapidement fluidifiée. Si bien que les organisateurs appelaient le public à venir dès ce samedi (jusqu’à 16h) ou dimanche (entre 8h et 12h).

Les centres de vaccination étant plutôt engorgés, une solution se dessine avec les opérations d’ouverture de vaccinodrome, notamment celui de la présidence, ouvert ce week-end. Une longue file patientait déjà à 7h30 du matin devant la présidence ce samedi mais celle-ci s’est rapidement fluidifiée et les professionnels de santé attendaient avec impatience leurs patients. Dès l’entrée, le public était dirigé en deux files distinctes : celle des premières doses et celle des deuxièmes doses. Puis tout s’est enchaîné très rapidement, à la grande satisfaction du ministre de la Santé, Jacques Raynal, présent sur place. Le renforcement des équipes a permis une plus grande efficacité de l’opération.

Le ministre a profité de cette visite pour remercier les bénévoles, médecins et infirmiers, venus faire les injections. Au même moment, le Sdiraf, le syndicat de défense des intérêts des retraités actuels et futurs, manifestait dans la rue, réclamant plus de moyens pour accélérer la vaccination et dénonçait le bénévolat : « Si les gens étaient payés pour faire les vaccins, cela irait encore plus vite ! » a notamment expliqué Émile Vernier, président du Sdiraf. « Ce sont des difficultés administratives », a répondu le ministre qui annonce que « la question est en cours de règlement ».

Une fois vaccinées, les personnes restaient un petit quart d’heure sous surveillance puis repartaient de la présidence avec leur carnet de vaccination. Avec la réouverture des frontières qui se profile à l’horizon du mois du mai, les autorités misent sur la vaccination pour accueillir des visiteurs, comme visiblement l’ensemble des États. La vaccination permettra de voyager plus facilement.

La prochaine opération de ce type est programmée au week-end prochain à Mataiea car cela fonctionne : « Les gens occupés dans la semaine viennent le samedi et le dimanche », constate Jacques Raynal. Le ministre rappelle également que la multiplication de ces événements est prévue avec « un calendrier qui s’étale sur deux mois et six opérations de ce genre déjà programmées » afin d’obtenir un taux de personnes vaccinées suffisant pour que la situation se normalise (voir le calendrier ici).

• Le vaccinodrome de la présidence est ouvert à tous (première et seconde dose) jusqu’à 16h ce samedi et de 8h à 12h ce dimanche.