Vaccinodrome à la présidence ce samedi

La direction de la Santé et la plateforme covid-19 ouvrent de nouveau un centre de vaccination ce samedi 3 décembre à la présidence.

Le carré épidémiologique de la plateforme covid fait état de 151 nouveaux cas en 48 heures, de 3 hospitalisations et de 300 cas actifs. Face à la recrudescence des cas de covid au fenua, la Direction de la santé poursuit sa compagne de vaccination. Ce samedi, c’est à la présidence que sera installé le vaccinodrome. Il ouvrira ses porte de 8 à 14 heures. Trois vaccins contre la covid-19 y seront proposés avec le Comirnaty, le Comirnaty bivalent de Pfizer (à partir de 12 ans) et le Nuvaxovid de Novavax. Vous aurez aussi la possibilité de vous faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Les vaccins contre la Covid-19 et la grippe saisonnière peuvent être administrés en même temps ou séparément avec 15 jours d’intervalle entre les 2 vaccins.