Vahine Fierro et Kauli Vaast médaillés avant l’heure

Alors qu’ils courent tous les deux après l’or sur les épreuves olympiques de surf, Kauli Vaast et Vahine Fierro ont été décorés par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, avec la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin. Seize autres personnalités du pays ont été honorées, parmi lesquelles Vaimalama Chaves, Georges Moarii ou Karel Luciani.

Du bronze pour Kauli Vaast et Vahine Fierro. Les deux surfeurs polynésiens, toujours en course pour l’or olympique, ont reçu le troisième échelon de la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin, attribuée par Marie Guévenoux, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des Outre-mer. « La médaille d’honneur de l’engagement ultramarin est destinée à récompenser et mettre à l’honneur toute personne ayant éminemment servi la cause ultramarine », rappellent les services de l’État.

Cette promotion comporte un médaillé « échelon or », il s’agit de Dominique « Nino » Bonis, directeur de la prévention routière. L’armateur Georges Moarii, et la colonelle Cécile Macarez, directrice de la protection civile, reçoivent de leur côté l’échelon argent. Tous les autres médaillés le sont à l’échelon bronze.