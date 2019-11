Vahine Fierro et les Coral Gardeners en soutien à Miss Tahiti

Alors que Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, s’est envolée en début de semaine pour Marseille où aura lieu l’élection de Miss France 2020, les soutiens commencent déjà à se multiplier pour la reine de beauté qui espère marcher sur les traces de Vaimalama Chaves.

Mercredi, c’est la jeune surfeuse prodige de Huahine, Vahine Fierro, qui a ouvert le bal en postant une vidéo sur ses réseaux sociaux. Elle adresse un message simple et efficace à Matahari Bousquet : « Miss Tahiti 2019, et probablement Miss France 2020, je te souhaite bonne chance, on est tous très fier de toi, continue à faire briller la Polynésie comme tu le fais déjà si bien, bisous et Go Matahari ! ».

Et puis jeudi, c’est l’association Coral Gardeners, par le biais de la page Facebook Miss Tahiti, qui a affiché son soutien à la Miss Tahiti, originaire de Moorea où cette équipe de jeunes œuvre à la protection et à la restauration des récifs coralliens. « Go Matahari ! It’s on ! ».



Si les polynésiens sont déjà convaincus du charme de Matahari, il lui reste encore jusqu’au 14 décembre pour séduire le public métropolitain afin d’être assurée de remporter la précieuse couronne.