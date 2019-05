Vaimalama Chaves s’essaye au cinéma dans Meurtre à Tahiti

Miss France 2019 et Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves sera de retour pour quelques jours sur le fenua dès lundi. La reine de beauté a en effet décroché un petit rôle dans la série Meurtre à Tahiti. Elle croisera également le musicien et candidat à The Voice, Mano Salmon.

De miss à actrice il n’y a qu’un pas, que Vaimalama Chaves est peut-être en train de franchir comme le rapporte le site du Figaro. Ces derniers jours, Miss France s’est essayée à la comédie. D’abord en jouant son propre rôle dans le prochain film de Ruben Alves, Miss. Puis en tournant au fenua à partir de lundi dans Meurtre à Tahiti, prochainement diffusé sur France 3. Vaimalama Chaves a décroché un petit rôle de serveuse dans lequel elle jouera du ‘ukulele, un don qui a déjà séduit la France entière. La jeune femme donnera la réplique à l’acteur principal du téléfilm, Jean-Michel Tinivelli, connu pour son rôle dans la série « Alice Nevers » sur TF1. Ce sera aussi l’occasion pour la miss de retrouver sa famille durant trois petits jours, avant de revenir un peu plus longtemps le 21 juin prochain pour l’élection de Miss Tahiti.

Mais Vaimalama ne sera pas la seule « people » polynésienne à apparaitre dans le téléfilm. Le membre du groupe Tikahiri et candidat déçu à The Voice, Mano Salmon, sera aussi au casting de Meurtre au Paradis.

Le pitch :

Un policier, un peu cabossé et fraîchement muté à Tahiti, doit faire équipe avec une jeune gendarme tahitienne, Mareva Beaulieu, alors que le corps d’un homme mutilé est retrouvé dans le temple sacré d’Oro, dieu de la guerre.