LE RAHUI EN EXEMPLE : UN LIVRE ET UNE CONFERENCE PUBLIQUE

Une conférence gratuite « Savoirs pour tous » sur le système du rahui en Polynésie se tient jeudi 23 mai à 18h15 dans l’amphithéâtre A3 de l’Université. Anthropologues et économistes ont également publié un ouvrage « Commun et océans. Le rahui en Polynésie ».

Les lagons polynésiens sont porteurs d’enjeux économiques, environnementaux et sociaux complexes, notamment du fait des interactions entre des acteurs différents qui n’ont pas forcément les mêmes intérêts. Le rahui est un système de jachère traditionnel de la société polynésienne qui connaît aujourd’hui une certaine résurgence et s’apparente à ce que la prix Nobel d’économie Elinor Ostrom a appelé les communs (common pool). Un des objets de cette conférence est d’interroger le rapport entre cette tradition du rahui et de nouvelles formes de gestion des espaces lagonaires au travers de la notion de commun. La conférence sera menée par Tamatoa Bambridge, socio-anthropologue, directeur de recherche au CNRS-CRIOBE, Christian Montet, Professeur émérite d’économie à l’Université de la Polynésie française et Thierry Paulais, directeur de l’agence de l’AFD en Polynésie française. Ils s’appuieront notamment sur les exemples le rahui de Teahupo’o, le PGEM de Moorea et la biosphère de Fakarava. Cette présentation s’accompagne d’ailleurs d’un ouvrage rédigé par les trois professionnels aux éditions Au vent des îles, « Commun et océans. Le rahui en Polynésie ».

