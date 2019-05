Un comité de déontologie à l’assemblée

Le président du groupe Tavini huiraatira Antony Géros propose la mise en place, à l’instar du Sénat et de l’Assemblée nationale, d’un comité de déontologie. Il demande également la révision à la hausse des dotations financières des groupes politiques à Taraho’i. Une position partagée par les tous les groupes politiques.

En avril dernier, les présidents des groupes politiques à l’assemblée de Polynésie se sont rendus en mission à Paris avec le président de l’institution. Ils ont eu plusieurs réunions avec des élus du Sénat mais aussi avec leurs homologues de l’assemblée nationale. Il a été question notamment du rôle, des pouvoirs et des moyens des groupes politiques, ou encore de l’organisation administrative et du fonctionnement de ces institutions, dont le comité de déontologie.

La mise en place d’un comité de déontologie

Jeudi en 3ème séance de la session administrative à l’assemblée de la Polynésie, le président du groupe Tavini huiraatira Antony Géros a évoqué, lors de l’étude du rapport de la CTC, la mise en place d’un comité de déontologie comme il en existe au Sénat. Il estime que les élus du fenua sont constamment confrontés « aux délits formels ». Antony Géros affirme que ce comité de déontologie va agir comme un « comité d’éthique » et devrait être composé d’élus et surtout d’experts dans le domaine du droit et des finances publiques.

La présidente du Tapura Tepuarauri Teriitahi considère que ce comité de déontologie est « très bien ». Les élus à l’assemblée seront mieux guidés dans leur choix de dépenses, pense-t-elle.

Du côté du Tahoeraa huiraatira, Teura Iriti est du même avis. Elle affirme que ce comité de déontologie pourrait « mieux accompagner les élus et les aider à faire leur travail dans les meilleures conditions ».

L’augmentation de la dotation des groupes politiques

Antony Géros a aussi demandé que les dotations financières allouées aux groupes politiques à l’assemblée soient revues à la hausse.

Une proposition à laquelle adhère totalement la présidente du groupe Tapura huiraatira Tepuarauri Teriitahi.

La présidente du groupe Tahoeraa huiraatira Teura Iriti affirme que, comme au Sénat et à l’Assemblée nationale, la réévaluation de la dotation allouée aux groupes politiques pourrait aider ces derniers dans leur travail législatif.