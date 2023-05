Elle fait partie des 4 femmes qui composent le nouveau gouvernement de la Polynésie, Vannina Crolas, s’est vu confier les portefeuilles ministériels de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle.

Actuelle secrétaire générale adjointe du Tavini Huira’atira et également directrice générale adjointe des services de la mairie de Faa’a, Vannina Crolas est déjà bien connue du grand public.

La nouvelle ministre a pour ambition de favoriser l’entrepreneuriat et la création d’emplois : « Le but c’est de voir comment on peut optimiser l’administration, comment on peut réduire les coûts de l’administration pour peser moins sur l’activité économique et donc permettre aux entreprises de créer de l’emploi. Nous avons identifié quatre secteurs prioritaires : le secteur primaire, les énergies renouvelables, tourisme et l’audiovisuel, l’économie numérique. »

Pour atteindre son objectif, Vannina Crolas a avancé la piste de la réduction des contributions des entreprises, donc des charges sociales et patronales. Elle souhaite aussi décentraliser les services d’administration en réorganisant l’articulation la fonction publique territoriale et communale : « Dans un pays aussi grand que l’Europe, à mon avis, on ne peut pas gouverner en centralisant toutes les décisions, il faut décentraliser et faire en sorte que le service public soit accessible sur tout le territoire de la Polynésie.»

Un projet ambitieux qui nécessitera un travail collectif, en concertation notamment avec le ministre de l’Économie et les quatre secteurs prioritaires identifiés.