Vendée va’a : les Tahitiens trustent les podiums de la 1ere étape

Shell va’a chez les hommes et la Team vahine ho’e Raiatea chez les féminines se sont offerts la première étape de l’édition 2023. Les rameurs d’ATN et de Tumaraa va’a se classent respectivement à la deuxième et troisième place du classement hommes.

Tahiti brille aux Sables d’Olonne. Malgré le froid les équipages du fenua ont encore une fois démontré leur supériorité sur le plan d’eau en s’offrant 4 des 6 podiums de la première étape. Shell va’a absent au départ 2022 s’est imposé face aux rameurs d’ATN et de Tumaraa va’a. Un podium 100% tahitien qui s’est dessiné au terme d’une course de 46km en haute mer. Une épreuve que les rameurs de Moux ont relevé haut la main en bouclant la distance en 3h21’53 », détrônant ainsi – du moins provisoirement – les rameurs de la compagnie aérienne, tenants du titre 2022 qui affichent un chrono de 3h29’59 ». Les aito de Tumaraa ont franchit la ligne d’arrivée en 3h30’26 ».

Raiatea défend son titre chez les femmes

Sur la course des féminines qui rassemble 7 équipages cette année, c’est la Team vahine ho’e Raiatea qui s’est imposée après 15km de course et 1h33’14’m d’effort. Victorieuse sur l’édition 2022, les rameuses des Raromatai semblent bien décidées à défendre leur titre. Elles devancent d’un peu plus de deux minutes Toulon va’a et de trois minutes la Team Marara va’a.

Encore deux étapes

Un beau démarrage pour les équipages tahitiens engagés sur cette course d’étapes en haute mer. Le top départ de la deuxième des trois courses sera donné vendredi (en métropole) avec cette fois une distance de 26km à parcourir.

http://https://fb.watch/kCcwCbHUe6/