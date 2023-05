Un nouveau tour de l’île en brouette pour Jason Man

Le militant écologiste reprend sa brouette pour un nouveau tour de l’île de Tahiti du 22 au 24 mai. Départ au PK0 de Papeete prévu à 5 heures du matin lundi prochain avec pour objectifs de mobiliser la population sur la marche pour le climat du 17 juin et d’alerter sur l’urgence écologique.

C’est reparti pour un nouveau tour de l’île de Tahiti en brouette pour le militant écologiste Jason Man. Le départ est prévu lundi 22 mai à 5 heures du matin du PK0 de Papeete pour prendre la direction de la côte est. La « team brouette » formée de Jason Man et d’Antoine Simon va marcher pendant deux jours et demi avec pour objectifs « d’inviter la population à une marche pour le climat le samedi 17 juin et d’attirer l’attention sur l’urgence écologique et tout particulièrement le dérèglement climatique ». La marche pour le climat suivra son tracé habituel en ville avec un départ et une arrivée prévus place Tarahoi. Déjà trois tours de l’île ont eu lieu avec un dernier en 2020 lors des municipales et Jason Man avoue son découragement mais quoi de mieux à faire que de continuer à se battre ?

Sur l’urgence de la situation, Jason Man reprend le dernier paragraphe du 6e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) : « Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque : le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Tout retard supplémentaire dans l’action mondiale concertée et anticipée en matière d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique manquera une brève occasion, qui se referme rapidement, de garantir un avenir vivable et durable pour tous. » Pour le militant, « nous devons accélérer nos stratégies d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique ». Et justement, il attend une rencontre avec le gouvernement.

Le public est invité à se joindre à ce tour en brouette, pour quelques kilomètres ou plus selon les envies ou de suivre le trajet via la page Facebook Te Motu de l’association Te Mana o te umara.