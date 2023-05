Sylviane Ebb : faire de sa passion un métier avec la VAE

Sylviane est passionnée de cuisine depuis toujours, mais elle n’avait jamais imaginé réussir à en faire son métier. En trois ans, elle a remporté des concours jusqu’à Paris, publié un livre, et suivi un parcours de validation des acquis de l’expérience pour faire reconnaître son talent par un CAP. Aujourd’hui, elle partage sa passion pour les produits locaux dans les îles et envisage même de devenir enseignante.

C’est en 2020 que l’aventure commence. Sylviane travaille dans l’hôtellerie mais ne cuisine que pour sa famille. Une de ses amies l’inscrit, sans la consulter, à un concours de cuisine à Bora Bora. Surprise mais encouragée par son entourage, Sylviane se décide à participer. Elle fait bien : elle rafle 7 victoires en 10 jours de compétition. Sa particularité : travailler avec des produits locaux et proposer des recettes innovantes. Un livre de 20 recettes est même publié.

La cheffe Babette de Rozières, organisatrice du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la Francophonie, la rencontre lors d’un séjour en Polynésie et l’invite à Paris. Sylviane remporte la deuxième place du Trophée Babette 2022. Elle se voit même offrir un apprentissage dans une prestigieuse cuisine parisienne, mais elle ne veut pas rester si loin et si longtemps de son île.

Valider ses acquis pour décrocher un diplôme

À son retour, elle rencontre Hina Grépin, directrice du campus des métiers des qualifications de l’hôtellerie-restauration du Pacifique (CMQ), qui la pousse à faire une VAE, une validation des acquis de l’expérience, afin d’obtenir un CAP dans le milieu de la restauration. S’organisent alors sous l’égide du CMQ six mois de formation par visio-conférence, avant un examen final à Tahiti, il y a un mois.

Obtenir ce CAP n’a pas été une mince affaire : « c’est vrai que quand tu prends de l’âge, tu n’as plus l’acquis d’école, tu dois étudier, tu dois travailler. Au début ça a été dur pour moi parce qu’il faut vraiment connaître les techniques de cuisine, parce qu’ensuite, tu vas dois passer un oral devant un jury. »

Le CMQ encourage les personnes comme Sylviane à faire reconnaître leur talent et leur travail par ce dispositif, qui ouvre des portes professionnelles. Sylviane parcourt à présent les îles pour partager sa passion : Bora Bora, Tahiti, Moorea et Mataia, dans des lycées, des églises ou chez des particuliers, elle est présente sur tous les fronts. Elle ne compte pas s’arrêter là et aimerait, à l’avenir, devenir enseignante ou formatrice. Elle a été conviée au lycée hôtelier de Tahiti pour transmettre son savoir-faire de la cuisine locale.

L’objectif de Sylviane est clair : « je veux donner ce savoir, partager ce savoir à nos enfants pour qu’ils puissent apprendre comment il faut utiliser nos produits locaux. »