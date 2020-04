Vente d’alcool : les distributeurs sont fiu de l’usine à gaz

L’Union de la distribution alimentaire de Polynésie française, dans un courrier à Édouard Fritch et Teva Rohfritsch, dénoncent la « complication injustifiée » qui leur a été imposée pour la reprise partielle de la vente d’alcool et demandent la fin du système de « drive ».

Les commerçants qui se sont d’abord vu interdire de vendre de l’alcool, puis permettre de le faire dans des conditions particulières, protestent contre un système qui les oblige à réorganiser leurs magasins pour un seul type de produit, et qui oblige aussi leurs clients à suivre un double itinéraire pour faire leurs courses alimentaires puis leurs emplettes de boissons. Ils demandent pour Tahiti et Moorea le même régime de vente que dans les archipels, et souhaitent une rencontre avec le gouvernement pour en discuter au plus vite, disent-ils dans une lettre datée du 21 avril que Radio1 s’est procuré.

« Depuis l’entrée en vigueur des mesures d’aménagement de la vente d’alcool, le lundi 20 avril 2020, nos clients et salariés s’interrogent sur la pertinence de ces mesures dites ‘d’aménagement’ qui ont été adoptées sans aucune concertation avec ceux qui portent aujourd’hui la responsabilité de délivrer un produit dans des conditions particulièrement encadrées », écrit ainsi d’UDAPF.

Le « rush » sur l’alcool n’a pas eu lieu

D’autant plus que depuis lundi matin, les commerces qui se sont pliés « dans la précipitation », aux nouvelles conditions de vente, la ruée sur l’alcool prédite par certains ne s’est pas matérialisée. Et donc, pour l’UDAPF, « les contraintes de commande à distance et de livraison à domicile ou sur un ‘site d’enlèvement’ spécifique ne semblent trouver aucune justification. »

Les distributeurs d’alcool demandent donc au gouvernement d’envisager qu’à Tahiti et Moorea « ce produit retrouve sa place dans les rayons non réfrigérés, au même titre que les archipels autres que la Société ».

« C’est dans cet esprit que nous souhaiterions pouvoir vous rencontrer afin de vous exposer des propositions d’aménagement des modalités d’encadrement de la vente d’alcool que nous pourrions mettre en œuvre de concert tout en préservant les impératifs qui nous gouvernent, » conclut le courrier.

