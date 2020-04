Le Pays acte une baisse du prix des carburants pour certains professionnels

Le gouvernement a approuvé ce mercredi une réduction du prix de vente de l’essence et du gazole pour aider les professionnels touchés le plus durement par le confinement. Transports maritimes, pêche, perliculture et boulangerie font partie des bénéficiaires.

« Soutenir les professionnels dont l’activité économique a été fortement impactée par les mesures de confinement ». C’est l’objectif de cette réduction de 10 Fcfp/litre des prix de vente de l’essence et du gazole, actée ce matin en conseil des ministres. La mesure, qui « s’inscrit dans le plan de sauvegarde économique du Pays » sera effective sur une période de trois mois reconductible. Elle ne concerne que certains secteurs : pêche, perliculture, boulangerie et bien sûr les goélettes pour Moorea et les îles éloignées. Les armateurs, qui constatent des pertes d’activité de 40 à 80% depuis le début du confinement, demandaient depuis le 2 avril dernier une baisse des tarifs des carburants. Une revendication qu’ils avaient encore répété hier au président Édouard Fritch et au Haut-commissaire Dominique Sorain, venus en visite sur les quais de chargement.