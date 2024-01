Vers un « comité de suivi » du partenariat entre les Assemblées de Polynésie et Wallis et Futuna, et le Congrès de Nouvelle-Calédonie

En déplacement au fenua, le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie a proposé à son homologue Tony Géros, la mise en place d’un « comité de suivi » dans le cadre du partenariat qui lie les trois assemblées des collectivités du Pacifique. Avec notre partenaire Outremers360.

Depuis 2013, le Congrès de Nouvelle-Calédonie, l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna et l’Assemblée territoriale de Polynésie française sont liées par un partenariat pour « renforcer les liens de coopération et d’amitié (…), et favoriser les relations entre les élus et de partager les expériences et pratiques institutionnelles réciproques ».

C’est dans ce cadre que Roch Wamytan, président du Congrès calédonien s’est rendu en Polynésie avec Milakulo Tukumuli, président de la commission permanente du congrès, et Pierre-Chanel Tutugoro, président du groupe UC-FLNKS et Nationalistes. Objectif de ce déplacement : « proposer un avenant à la convention de partenariat de 2016 » prévoyant « la création d’un comité de suivi des opérations mises en œuvre par les différentes parties prenantes dans le cadre des actions et projets prévus par les conventions existantes ainsi que la mise en place de nouveaux projets ».



« La délégation calédonienne souhaite également mieux comprendre le fonctionnement de l’assemblée polynésienne et des développer les relations entre les deux institutions au nom des intérêts communs » ajoute un communiqué du Congrès. Le président Roch Wamytan, et les élus Pierre-Chanel Tutugoro et Milakulo Tukumuli ont rencontré le président de Tarahoi, Antony Geros, dès fin janvier.

« Au cours de cette rencontre, la délégation calédonienne a pu faire un bilan positif sur le partenariat entre les deux assemblées mais a également pu échanger sur l’organisation prochaine à Palau de la 4ème conférence du Groupe des parlements des îles du Pacifique et à Rapa Nui du sommet des dirigeants du Pacifique, deux évènements majeurs au cours desquels les parlementaires pourront échanger sur les thèmes d’actualité des régions et plus particulièrement sur les questions environnementales », ajoute-t-on.

Le prochain objectif de la délégation menée par le président du Congrès calédonien est un déplacement à Wallis-et-Futuna afin de soumettre la proposition d’avenant à l’Assemblée territoriale de l’archipel.