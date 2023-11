[Vidéo] Ethan Ewing de retour à Teahupo’o, trois mois après s’y être brisé le dos

« Très nerveux », voire « anxieux » à l’idée de retrouver le PK0, où il s’était cassé deux vertèbres en août, le vice-champion du monde WSL a tout de même préféré revenir « le plus tôt possible » pour préparer les Jeux Olympiques. « Excellent moment » sans wipeout pour l’Australien qui a tout de même eu à Tahiti un accident… de voiture.

C’est une expérience dont on ne sort pas indemne, physiquement comme mentalement. Début août, à quelques jours du lancement de la Shiseido Tahiti Pro, et alors que la passe de Havae est creusée par un des plus jolis swells de l’année, Ethan Ewing chute dans la mâchoire de Teahupo’o. L’Australien, qui pointe alors à la deuxième place du CT, doit être récupéré par la water patrol, emmené à terre, puis convoyé en 4×4 puis en ambulance vers Taravao et enfin vers le Taaone. Un périple qui servira de sonnette d’alarme sur la prise en charge des urgences au PK0. Pour le surfeur de 25 ans, le bilan est tout de fois moins sévère que ce que certains craignaient : deux vertèbres brisées sur le récifs – « une chance » diront ses proches. Ethan Ewing doit tout de même renoncer à la dernière compétition de la saison, et beaucoup ne le voit alors pas revenir avant les play-offs quelques semaines plus tard. Il sera pourtant présent en Californie, après une convalescence expresse, et s’il n’arrivera pas à priver Filipe Toledo d’un second sacre, sa deuxième place dans ces finales WSL est une performance remarquable – et presque inespérée.

Teahupo’o « encore très initimidant »

Restait tout de même à revenir sur les lieux de la chute, à réaffronter les tubes du PK0. Pas si facile après être passé si près d’un accident grave, tous les riders le savent. Et Ethan Ewin ne s’en cache pas : « J’étais plus anxieux qu’excité à l’idée de retourner à Tahiti après avoir frappé le reef très fort la dernière fois », écrivait-il hier sur Instagram, après une session à Teahupo’o. Si l’Australien a voulu revenir « dès que possible », c’est pour reprendre confiance, bien sûr, et surtout pour « préparer l’année prochaine », et l’épreuve des JO prévue – jusqu’à preuve du contraire – sur le spot de la Presqu’île. « Très nerveux », le vice-champion du monde a visiblement atteint ses objectifs pendant cette session rapide. « Ce n’était qu’un court voyage, mais j’ai passé un excellent moment dans l’un des environnements les plus incroyables, et j’ai eu quelques bonnes vagues, confie-t-il. Teahupo’o est encore très intimidant, mais j’ai l’impression d’avoir fait quelques pas dans la bonne direction ».

View this post on Instagram A post shared by EE (@ethan_ewing)

Pas de problème dans la passe, donc, mais Ethan Ewing ou son staff ont tout de même eu un accident : le pro a aussi posté une photo d’une voiture de location à l’aile emboutie à son retour sur le parking de Tahiti – Faa’a. Sur les réseaux sociaux ses fans rigolent : « La voiture aussi a touché le récif ? ».