Vigilance orange en cours aux îles Sous-le-Vent et aux îles du Vent

Les Raromatai sont en proie à de fortes pluies depuis ce matin. Certains quartiers de Bora sont sous les eaux, des commerces ont été fermés, des écoles évacuées… On note aussi des incidents du même genre à Maupiti, Taha’a et Raiatea. Le phénomène se dirige vers les îles du Vent qui devraient connaît des épisodes de pluies intenses depuis 17h, et jusqu’à demain.



Attention. Ce mercredi Météo France a étendu la vigilance orange pour risque de fortes pluies des îles du Vent aux îles Sous-le-Vent. Des épisodes pluvieux-orageux de forte intensité concernent Bora Bora, Maupiti, Tahaa et Raiatea. Des routes sont inondées ou coupées en raison de chutes d’arbres, certains établissements scolaires – trois écoles de Bora Bora mais aussi l’école de Maupiti – ont du être évacué. Dans un communiqué, le Haut-commissariat évoque également des coupures d’électricité à Taha’a et Raiatea mais aussi un éboulement sur cette même île… Le phénomène se dirige désormais vers les îles du Vent qui connaissent des épisodes de pluies intenses depuis 17h, et jusqu’à demain. Les autorités signalent enfin que « le poste de commandement de crise » est activé et appellent la population à la plus grande prudence.