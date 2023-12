[VIDÉO] Air New Zealand va faire voler un avion électrique dès 2026

La compagnie kiwi a annoncé avoir passé commande d’un Alia, un avion 100% électrique qui devrait être intégré à la flotte dès 2026. Peu de chance de le voir sur la ligne Auckland – Papeete : cet appareil de 5 places devrait, dans un premier temps, être uniquement utilisé pour livrer du courrier.

Air New Zealand, première compagnie aérienne au monde à voler en électrique. L’annonce, très verte, a été diffusée hier par le transporteur à la fougère, qui a passé commande d’un Alia, projet avion 100% électrique du constructeur américain Beta Technologies. « Nous ambitionnons d’être la première compagnie aérienne à utiliser pour des vols commerciaux un avion de nouvelle génération », a confirmé à l’AFP Kiri Hannifin, responsable du développement durable chez Air New Zealand. Mais les passagers tahitiens, pas plus que les autres d’ailleurs, ne monteront pas à bord de cet appareil écologique. En tout cas pas tout de suite : il sera uniquement affecté à du transport de lettres et colis à l’intérieur de Aotearoa.

Il faut dire que l’Alia ne mesure que 12 mètres de long pour un poids de 3 tonnes et peut accueillir un maximum de 5 personnes et du fret léger. Le constructeur assure avoir parcouru 480 kilomètres sur batterie, mais, même une fois homologué par les autorités aériennes, il ne devrait être déployé que sur des vols de 150 kilomètres. Air New Zealand précise au passage, dans les colonnes de The Guardian, que son futur jouet peut voler à 270 km/h, atteindre les 3 000 mètres d’altitude, et être rechargé en une heure. La compagnie a mis une option sur une vingtaine d’autres avions de ce type. Un petit pas donc, vers la décarbonation du transport aérien. Et Air New Zealand n’est pas seul sur le sujet : Scandinavian Airlines a annoncé en mai dernier vouloir transporter des passagers sur des vols commerciaux électriques dès 2028.