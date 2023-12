Punaauia : la commune gâte ses administrés pour Noël

Après avoir offert deux places de cinéma à chaque enfant scolarisé, la commune prévoit de célébrer Noël du 7 au 9 décembre. Pour l’occasion, plusieurs animations et même un feu d’artifice sont prévus.

Week-end festif en vue à Punaauia. Pour célébrer Noël, la commune a prévu de mettre les petits plats dans les grands et propose à ses administrés de faire la fête du 7 au 9 décembre. À partir de jeudi, elle lance donc son programme de festivités, avec de nombreuses animations gratuites, des concerts, un marché de Noël, une soirée au cinéma, et même un feu d’artifice. Pour faciliter l’accès à l’hôtel de ville où se dérouleront toutes les animations, la commune s’est organisée. Elle propose donc un système de transport gratuit (les infos ici) sur la commune, en plus des 150 places de parking gratuites de la mairie et de celles mise à disposition par l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et par Sogequip. Pas d’excuses pour ne pas se joindre à la fête qui démarre donc jeudi, dès 18h30, par une distribution de confiseries par le père Noël en personne.