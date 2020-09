Vikura et Vini se mobilisent pour protéger les loris de Rimatara

Vik’ura Tahiti et Vini lancent ce mardi 1er septembre un appel aux dons afin d’acheter un nouveau chien détecteur de rat noir pour l’île de Rimatara. Les donateurs participeront automatiquement à un tirage au sort pour remporter un smartphone.

Le loris, appelé ‘ura à Rimatara, est l’un des oiseaux endémiques de la Polynésie, et surtout on ne le retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Malheureusement, son principal prédateur, le rat noir, prolifère rapidement et très facilement, même dans les îles très éloignées. Afin de protéger la biodiversité de Rimatara, un chien détecteur avait été envoyé sur l’île. Il était chargé d’inspecter les marchandises arrivant par bateau mais aussi de détecter les rongeurs déjà présents sur l’île. Malheureusement, le pauvre Whisky a disparu en juin dernier, laissant l’île sans défense. C’est dans l’objectif de faire venir un nouveau chien, dont le budget s’élève à 2,2 millions de Fcfp, que Vikura et la société Vini s’associent pour lancer un appel aux dons. Très simplement, en envoyant « VINIVIKURA » au 7700 du 1er au 30 septembre. Sur les 129 Fcfp du prix du sms, 105,16 Fcfp sont reversés à l’opération. Et pour récompenser les donateurs, un tirage au sort est organisé le 2 octobre pour remporter un Samsung Galaxy A80.

Pour faire une bonne action, protéger les ‘ura de Rimatara, et espérer remporter un smartphone, c’est dès maintenant au 7700.