Vincent Dedienne : « L’humour, c’est ma langue pour parler aux gens »

Vincent Dedienne présente son one-man-show « Soir de gala », récompensé par un Molière, les 4, 5 et 6 octobre au Musée de Tahiti et des îles. Une galerie de personnages « un peu décalés, un peu sociopathes » qu’il campe avec juste ce qu’il faut d’acidité et d’introspection.

« Mes personnages ont en commun le fait qu’on ne voudrait pas partir en vacances avec eux, dit Vincent Dedienne des figures qui peuple Soir de gala. Ils sont sur scène, mais sinon ils seraient à l’hôpital, je pense. Des gens que l’époque a rendus un peu fous, un peu névrosés, un peu sociopathes. » Dans cette galerie de portraits, le journaliste de chaine info, l’agent de voyage, la bourgeoise snob, la fillette HPI… Créé en 2021, récompensé par le Molière du meilleur spectacle d’humour en 2022, Soir de gala a été salué par la critique pour son « regard décalé », sa « mélancolie joyeuse », ou sa « nostalgie ».

L’humour, « c’est une politesse »

Ce qui le fait rire, lui ? Tout ce qui est « très bien écrit », dit-il, citant Muriel Robin qu’il crédite de sa passion pour le standup, et puis « les gens un peu fous », et surtout l’absurde. « Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je dise que tout est drôle, il suffit de savoir le regarder », dit Vincent Dedienne pour définir son humour, qui est surtout une seconde nature : « Quand je dis dire quelque chose, si c’est drôle je trouve qu’on l’entend mieux, que ça passe mieux. Enrober les choses d’humour et de dérision je trouve que c’est gentil, c’est bien élevé, c’est une politesse, voilà. »

Tahiti est une escale spéciale, puisque ce n’est que la seconde et dernière fois que Vincent Dedienne jouera en plein air ce spectacle auquel il mettra un point final le soir de la Saint-Sylvestre à Paris. Arrivé lundi, Vincent Dedienne attendra d’y avoir joué pour prendre une dizaine de jours de vacances, « pour la créativité, pour l’amitié, pour l’amour, pour la lecture… J’adore ne rien foutre, je suis très doué. Je suis plus doué pour ne rien faire que pour travailler. » S’il a ainsi peu de temps pour pimenter son show de références locales, il profitera de la Presqu’île et de Moorea l’esprit tranquille : « J’aurai la sensation du travail accompli ».

« La plupart des comiques sont dépressifs »

Car Vincent Dedienne travaille beaucoup : on l’a connu chroniqueur en radio et en télévision, membre occasionnel des Grosses têtes sur RTL – il est, comme Michaël Gregorio, produit par Laurent Ruquier – et comédien au cinéma, à la télévision et au théâtre – il a remporté un autre Molière cette année, celui du meilleur comédien du théâtre privé dans Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche ; dès janvier, il jouera deux spectacles inspirés de la vie et l’œuvre du dramaturge Jean-Luc Lagarce. Sans préférence : « J’ai l’impression de ne faire qu’un seul métier, moi. La seule différence c’est qu’il y a ce qu’on écrit et ce que d’autres ont écrit, mais je ne pourrais me passer ni de l’un ni de l’autre. Jouer tout seul toute sa vie ça rend malheureux, je pense. La plupart des comiques sont dépressifs pour cette raison », conclut-il en riant.