Visite de la délégation Paris 2024 : les installations en cours de réflexion

À l’occasion de la signature de la convention « Terre de jeux 2024 », le président du Pays a annoncé les aménagements prévus à Teahupoo : l’aménagement d’un parking, la remise aux normes de la marina de Teahupoo et l’utilisation du site de Puunui pour le logement des athlètes olympiques. La délégation Paris 2024 sera en visite cette semaine sur site et rencontrera l’ensemble des acteurs concernés. Pas un mot sur le budget en revanche. « Plus de sport dans la vie des gens », c’est l’objectif affiché de la convention.

La délégation olympique Paris 2024 était reçue ce matin pour la signature de la convention « Terre de jeux 2024 » à la présidence. Présente jusqu’au 12 novembre, elle vient aussi appréhender les lieux des épreuves de surf qui se tiendront à Teahupoo dans moins de trois ans. Face aux inquiétudes de la population concernant l’impact des Jeux sur le site mythique, la réponse du directeur général de Paris 2024, Étienne Thobois, est la suivante : « Albertville c’était il y a trente ans », la dernière fois que la France organisait des JO. « Je pense que le CIO a compris qu’il fallait que ces Jeux s’insèrent beaucoup plus dans l’existant et c’est véritablement l’obsession de Paris 2024 ». Étienne Thobois explique « être là pour travailler avec le Pays et les collectivités locales pour comprendre quels sont les besoins et éventuellement améliorer certaines choses ». Il fait référence ici à la marina de Teahupoo qui doit être rénovée et à un parking à construire. Le reste des installations devrait être temporaire. Tearii Alpha et René Temeharo rencontraient hier les pêcheurs du district dont le président du Pays annonce une approbation très large des installations telles que présentées.

En termes de population attendue, le directeur général parle de 250 personnes autour de l’organisation. Le dispositif d’accueil des spectateurs reste à définir. « Ça reste un produit télévisuel et c’est là aussi que l’impact sur l’environnement sera minimisé », conclut-il. Les athlètes et officiels seront logés au maximum chez l’habitant ou en pension de famille. Le site de Puunui qui a servi de lieu de quarantaine lors des vagues de Covid sera également utilisé en ce sens. Interrogé sur le budget prévisionnel, le président n’a pas souhaité en parler, bien que certains éléments puissent apparaître dans le budget 2022.

Un entrainement pour les jeux du Pacifique 2027

L’objet de la convention Terre de jeux est d’impliquer les autorités et la population des lieux qui accueillent les épreuves selon trois axes : la célébration, l’engagement et l’héritage. Le label « engagement » sera décliné en actions auprès des scolaires afin de les sensibiliser aux valeurs olympiques et de mettre « davantage de sport dans la vie des gens » explique le site internet de Paris 2024. Pour le ministre en charge des sports, Heremoana Maamaatuaiahutapu, c’est un entraînement pour tous le Pays qui va également accueillir les jeux du Pacifique 2027. « Les champions de 2027 ont entre 12 et 20 ans, c’est maintenant qu’il faut sensibiliser nos jeunes aux valeurs de l’olympisme qui sont aussi celles des jeux du Pacifique. »