Vodafone Channel Race : les femmes seront de la partie

La 4e édition de la Vodafone Channel Race se déroulera ce samedi 17 juin avec deux courses au programme : 60km pour les hommes et 34km pour les femmes, la nouveauté 2023. De nombreuses animations sportives sont également organisées au parc Aorai Tini Hau pour fêter les dix ans de l’opérateur.

Qui succédera à Shell Va’a qui a remporté les trois premières éditions de la Vodafone Channel Race ? La course est organisée ce samedi 17 juin avec une nouveauté : un parcours de 34km réservé aux femmes. Départ à 9h de Aorai Tini Hau, direction Punaauia et retour par le lagon pour rejoindre l’arrivée. Les V6 masculins (des catégories junior, senior et vétéran) partiront du même endroit à la même heure pour rejoindre Moorea puis revenir sur Punaauia afin de rejoindre l’arrivée à Aorai Tini Hau par le lagon. Un parcours de 60km que les rameurs devraient faire en 5 heures selon l’estimation des organisateurs.

La quatrième édition de cette course est l’occasion pour l’opérateur de fêter ses dix ans avec de nombreuses animations sportives et des compétitions organisées durant toute la journée. Tournoi de beach-volley, course en foil avec la VodaFoil Race et le MMA Vodafone challenge pour les athlètes venus en découdre. ‘Ori marathon et initiations à la danse à deux, aux percussions, au jiu-jitsu, à la lutte, au taekwondo, pour ceux qui souhaiteraient bouger et essayer une nouvelle activité. Séance de cross-fit, de HIIT et session de laser games sont également au programme.