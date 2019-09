William Vanizette recasé à la nouvelle « Délégation à l’analyse et à la prospective »

Le Conseil des ministres a acté la création de la Délégation à l’analyse et à la prospective (DAP). Et c’est William Vanizette, ex patron de la Direction générale des Affaires économiques, qui en prendra la tête.



Le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi annonce la création de la « Délégation à l’analyse et à la prospective », un nouveau service de la présidence. Les principales missions de la DAP sont « l’aide à la décision en matière de stratégies sectorielles », et « le suivi et l’évaluation permettant d’apprécier à échéance périodique la performance des politiques publiques et d’intégrer les ajustements à envisager par des mécanismes de correction, l’infléchissement ou la redéfinition de ces schémas et stratégies. »

Une création déjà annoncée par le président du Pays, Édouard Fritch, dans son discours à l’ouverture de la session administrative de l’assemblée, le 11 avril dernier. « Il importe que nous nous dotions d’outils performants pour anticiper les grandes orientations et les objectifs à moyen et long terme pour le développement du Pays, » avait-il déclaré ce jour-là.

Et c’est William Vanizette, aux fonctions duquel il a été mis fin la semaine dernière, qui en prendra la tête. Ce nouveau service devrait être opérationnel d’ici « trois à quatre jours » selon la présidence, « le temps de la publication au Journal officiel. »