Une opération de secours est en cours pour retrouver trois randonneurs portés disparus à Hiva Oa.

Ils étaient partis en randonnée dans la matinée du dimanche 1er septembre sur le plateau situé au Nord-Ouest d’Atuona. Alertés hier soir par les compagnons des randonneurs disparus, des moyens terrestres et maritimes ont été engagés dès ce matin, mercredi 4 septembre, sous l’autorité du maire de Hiva Oa, directeur des opérations de secours.

Des caravanes terrestres, constituées de sapeurs-pompiers, de policiers municipaux, de chasseurs et de gendarmes, ont effectué des recherches toute la journée en partant des extrémités de l’île de Hiva Oa avec le concours de la FEPSM.

Les deux équipes de secours terrestres se sont rejointes sur le plateau sans retrouver les trois touristes, mais en ayant repéré des traces de leur passage.

Un hélicoptère Dauphin de la flotille 35F est engagé et arrivera à Hiva Oa ce soir vers 18h (heure locale) pour appuyer les recherches.

Avec communiqué.