Wodapalooza : les crossfiteurs polynésiens dans les starting-blocks à Miami

Cette année 17 athlètes polynésiens participent à la grande compétition de CrossFit de la Wodapalooza. Ils affronteront à Miami, du 13 au 15 janvier prochain, la crème du CrossFit mondial.

Les choses sérieuses commencent dans moins de 48 heures pour les Tahitiens engagés sur l’édition 2023 de la Wodapalooza. Après plusieurs mois de préparations, ils vont enfin pouvoir se mesurer à la crème du CrossFit mondial. Cette année, ils sont 17 à tenter l’aventure. Parmi eux, des athlètes comme Yves Tehau ou Michael Galera qui se sont déjà illustrés lors des éditions précédentes, mais aussi tout un lot de sportifs locaux qui y participent pour la première fois. L’événement rassemble chaque année près de 2 500 compétiteurs et attire environ 40 000 spectateurs à Miami. Les guerrières du CrossFit dont nous avions fait le portrait il y a quelques semaines sont sur place depuis lundi. « On a hâte de commencer, mais physiquement, on est cassé par rapport au décalage et on a encore du mal à prendre nos repères », explique Vanina Teheipuarii. Des petites difficultés d’adaptation qui n’ont, semble t-il, pas d’incidence sur le moral des championnes.

Depuis le début de la semaine, les organisateurs ont révélé les 6 WOD (« Workout of the Day ») que devront effectuer les athlètes sur les trois jours de compétition. Au programme donc, une épreuve de natation des Back Squats, des Front Squats ou encore des Overhead Squats, de la course à pied ou bien encore des Ring Muscle-ups. Des WOD et des ateliers qui devraient amener les athlètes à vivre une expérience unique dont ils se souviendront longtemps. Pour la team Stronger Together les choses s’annoncent plutôt bien. « Sur les 6 épreuves qu’ils ont annoncé il y en a 5 sur lesquelles nous sommes assez confiantes et y en a une qui nous stresse un peu », explique Storm Wolf.

La compétition est prévue du 13 au 15 janvier. Plus d’informations sur la page Facebook de l’évènement.

Les participantes ♦ Catégorie Scaled

Nancy Vongue

Noelanie Dufour

Valérie Bornand

♦ Catégorie Intermédiaire

Vanina Teheipuarii

Poe Largeteau

Storm Wolf

♦ Catégorie RX

Hinatea Montebello