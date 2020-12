Yoga : une philosophie de vie en ces temps moroses

Dans une période délicate, où la crise économique liée à la situation sanitaire et le port quasi-constant du masque plombent le moral de la population, tout ce qui participe activement à notre bien-être est le bienvenu. Ainsi, le yoga qui est une discipline de plus en plus pratiquée, peut apparaître comme une véritable solution. Klara Puski et Margaux Nguyen, reconnues pour leur travail en tant que yogis, lancent leur propre studio à Pirae. Leur objectif : initier le plus de monde au fenua.

Tout abandonner pour vivre une aventure en Polynésie française, c’est le défi de ces deux profs de yoga, fraîchement arrivées sur le territoire : « Je suis ici en Polynésie pour transmettre mon savoir sur le yoga auprès des Polynésiens intéressés », explique Klara Puski, professeure russo-hongroise.

Pour Margaux Nguyen, également diplômée en yoga, cet art est une expérience qu’elle vit pleinement au quotidien. « Se lancer dans cette nouvelle aventure, c’est aussi, quelque part, remettre en question mes choix d’orientation (…) Depuis que j’ai commencé le yoga, choisir la voie de la transmission est apparue pour moi comme une évidence ». Pour les deux jeunes femmes, cette aventure a débuté en métropole. « Klara était ma prof de yoga à Paris, on s’est lancées toutes les deux dans ce projet en Polynésie, un vrai coup de tête », confie la jeune femme qui travaillait dans une agence de marketing auparavant.

« Le yoga est apparu pour moi comme une évidence (…) auparavant j’avais un métier très prenant, j’étais très stressée et anxieuse et le yoga m’a fait du bien, j’ai ainsi pu déconnecter mon cerveau avec le reste », confie Margaux.

Pas de chalala avec le shala

C’est dans les hauteurs de Pirae que les deux associées ont trouvé leur shala, une sorte de refuge dédié au yoga. « Ce lieu procure un environnement encourageant et enrichissant à tous les élèves souhaitant progresser dans leur pratique », expliquent Klara et Margaux.

Avec l’anxiété liée à la crise sanitaire, de nombreux profs de yoga ont été sollicités pour dispenser des cours à distance. Klara a justement donné de nombreuses séances pendant le premier confinement en métropole : « Durant mon confinement d’avril à Paris, j’ai eu beaucoup plus de demandes que d’habitude (…) le yoga est perçu par beaucoup comme une nouvelle liberté mais surtout une façon de mieux appréhender la période difficile », indique Klara.

Le yoga, un plus pour le télétravail

On le sait, depuis le début de la crise du coronavirus, le télétravail est devenu le quotidien de nombreux travailleurs en Polynésie. Des conditions de travail synonymes de longues heures passées assis, les yeux rivés sur l’écran de son ordinateur. Cette posture peu naturelle pour notre physiologie entraîne tensions et douleurs de toutes sortes. Ainsi, le yoga peut soulager et apporter des solutions. Les deux femmes enseignent le yoga Vinyasa, un yoga particulièrement dynamique :« Contrairement aux préjugés, le yoga n’est pas toujours statique, mais peut être rythmé, dynamique et intense (…) Il permet de se dépenser tout en travaillant l’alignement du corps. Il s’adresse aux personnes qui veulent un entraînement complet et dynamique du corps grâce à ses aspects sportifs, fluides, créatifs et rythmés », détaillent Klara et Margaux.

Alors si vous souhaitez libérer votre esprit, Klara et Margaux pourront vous aiguiller et vous apporter leur expérience, le tout dans un cadre très agréable.

Pour les contacter :

@klarapuski @margauxn