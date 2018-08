112 infractions relevées en mer

Organisée par le commandant de la zone maritime Polynésie française, des opérations de contrôle ont eu lieu les 28 et 29 juillet au large de plusieurs îles de Polynésie française. Sur 203 contrôles effectués 112 infractions ont été relevées concernant pour la plupart, le matériel de sécurité.

Des opérations de contrôle et de sécurité en mer ont été lancé le weekend dernier par le commandant de la zone maritime de Polynésie. Ces opérations visaient à sensibiliser les usagers de la mer sur les règles et les conseils de sécurité et de prudence lors de la pratique d’activités de loisirs nautiques.

Sur 203 contrôles effectués 112 infractions ont été relevées concernant pour la plupart, le matériel de sécurité. Malgré un objectif de prévention, plusieurs négligences graves sur le matériel de sécurité ont conduit à l’établissement de procès-verbaux.

Aussi, le haut commissariat rappelle que la sécurité en mer passe d’abord par le respect de la réglementation et des conseils de prudence. Tout départ en mer doit se faire avec les moyens de signaler une détresse : balise de détresse, VHF ou téléphone si les zones de couverture le permettent. En cas d’incident, mais également de simple doute ou d’inquiétude, le JRCC Tahiti doit immédiatement être contacté en composant le 16.