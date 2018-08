L’IEOM et la CCISM s’associent pour les TPE

L’Institut d’émission d’outre-mer et la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ont signé, mercredi, une convention de partenariat relative à l’accompagnement des Très Petites Entreprises. Cela afin qu’elles connaissent les organismes susceptibles de les aider dans le développement de leur projets ou pour faire face à leurs difficultés.

Le développement des Très Petites Entreprises (TPE) constitue un enjeu majeur pour la croissance, l’emploi et la vitalité du tissu économique de Polynésie française. Partant du constat que peu de dirigeants de TPE connaissent les organismes susceptibles de les aider et ne bénéficient donc pas pleinement des dispositifs mis à leur service pour les accompagner, l’IEOM et la CCISM ont signé une convention de partenariat.

Cette convention consiste à la mise en place, par l’IEOM, d’un correspondant TPE, à compter du 1er août, dont la mission est d’aider les TPE à mieux connaître les réseaux professionnels susceptibles de répondre à leurs besoins et interrogations. Cette mission se distingue à la fois du conseil en gestion et de la médiation du crédit qui sont exercés par d’autres interlocuteurs en lien avec les TPE.