14600 doses de vaccins livrées en Polynésie par un vol militaire

Le premier lot de vaccins contre le Covid-19 a été livré par l’État en Polynésie ce jeudi soir. Il permettra, d’ici la semaine prochaine de commencer la campagne de vaccination non obligatoire qui s’adressa en priorité aux matahiapo de plus de 75 ans et aux soignants. D’autres livraisons doivent avoir lieu régulièrement, a précisé le Haussariat, sans s’engager sur un calendrier.

Parti de Normandie et passé, entre autres, par la Nouvelle-Calédonie, l’A330 estampillé « République française » s’est posé ce jeudi soir, aux environ de 19h30 sur le tarmac de l’aéroport de Faa’a. À son bord, 14625 doses de vaccins commandés par l’État via l’Union européenne au laboratoires Pfizer et BioNtech, et conditionnés dans des caissons isothermes. « C’est la solidarité nationale qui s’exprime, a pointé le Haut-commissaire Dominique Sorain. La Polynésie comme tous les territoires français reçoit des vaccins. Cela va permettre au ministère de la Santé de commencer très rapidement la campagne de vaccination. En ce qui concerne l’État, il y aura de nouveau des livraisons de vaccin régulièrement pour permettre d’assurer cette campagne« .

Les centres de vaccination à plein régime d’ici 8 à 10 jours

Débarqués par l’armée, ces vaccins ont « été pris en charge par un véhicule des services du Ministère de la Santé ». Ils seront stockés dans des congélateurs permettant de les conserver à moins de 70°C, puis préparés pour être utilisables dans les centres dédiés à la vaccination. « Dès la semaine prochaine le personnel va se « roder » dans ces centres de vaccination, explique le ministre de la Santé Jacques Raynal. Et les postes de l’hôpital de Taravao du kiosque infos-santé de Papeete, de Mahina et Papara vont fonctionner d’ici une dizaine de jours à plein ».

Édouard Fritch appelle à la « confiance » et se fera vacciner

Cette première dotation va permettre la vaccination d’environ 7 000 personnes, identifiées comme prioritaires dans « la première phase » de la stratégie vaccinale définie par les autorités du Pays. Elle vise avant tout les personnes de plus de 75 ans, les plus mis en danger par l’épidémie qui a déjà tué 121 Polynésiens depuis septembre. Les soignants des établissements publics et les libéraux de santé sont aussi concernés à Tahiti et Moorea, de même que le personnel des hôpitaux de Nuku Hiva et Raiatea. Autant de personnes qui ne seront vaccinées que sur la base du volontariat, et de façon gratuite. Interrogé sur les réticences à la vaccination, importante en métropole, et qui restent encore difficilement quantifiables au fenua, Édouard Fritch a appelé à « faire confiance » pour « sortir de cette crise » et « protéger les plus fragiles ».

Le président dit lui même avoir « hâte » de se faire vacciné, même s’il a déjà été contaminé par le Covid. « Mais je ne suis pas prioritaire, je n’ai pas encore 75 ans », explique-t-il.

Peu de visibilité, mais de la « confiance »

Si le gouvernement a ouvert une enveloppe de plus de 900 millions de francs pour organiser la campagne de vaccination, qui doit durer plusieurs mois – jusqu’à un an avait précisé il y a quelques jours la direction de la Santé – les vaccins eux-mêmes ont bien été donné gratuitement par l’État et seront dispensé gratuitement aux Polynésiens. Le Haut-commissaire Dominique Sorain a assuré que des livraisons « régulières » de vaccins auraient lieu dans les semaines à venir, mais l’État ne s’est pour l’instant engagé sur aucun calendrier précis. Il faut dire que les laboratoires de Pfizer et BioNtech tournent à plein régimes pour produire ces médicaments, que les certifications d’autres vaccin (Moderna, notamment) sont en cours, et que même Paris a du mal quantifier ses propres capacités. Les livraisons au fenua seront-elles suffisantes pour faire avancer la campagne ? « On n’a pas une visibilité suffisante, mais on a une confiance suffisante », en l’État répond Jacques Raynal.