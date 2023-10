2023, année record pour Aéroport de Tahiti

Jean-Michel Ratron à la tête d’Aéroport de Tahiti depuis quatre années est sur le départ. L’occasion pour lui de présenter le bilan de l’année 2023, qui a battu des records de fréquentation des passagers, et aussi de passer le relais à son successeur Gwenvaël Ronsin-Hardy, qui prendra ses fonctions le 1er novembre.

« 2023 a été un record d’affluence jamais enregistré dans l’histoire de l’aéroport », c’est par ces mots qu’a démarré la conférence de presse de Jean-Michel Ratron, à la tête d’Aéroport de Tahiti depuis quatre années, et prêt à passer le flambeau à son successeur Gwenvael Ronsin-Hardy. Avec 2,4 millions de passagers en 2023, ADT a enregistré une année record en matière de fréquentation des passagers. Cela pour deux raisons : l’attractivité de la destination pour les touristes internationaux, et l’arrivée de la nouvelle compagnie domestique Air Moana.

Jean-Michel Ratron, arrivé en octobre 2019, va quitter ses fonctions le 1er novembre. Il sera remplacé par Gwenvael Ronsin-Hardy. Celui-ci aura la tache de poursuivre le travail engagé par son prédécesseur tout en ayant en ligne de mire l’échéance de dans deux ans, délai à l’issue duquel on devrait enfin savoir à qui la concession de l’aéroport sera attribuée. Un feuilleton à rallonge qui n’a pas empêché Jean-Michel Ratron de travailler et d’envisager l’avenir par le biais d’investissements : « On s’adapte à tout, c’est dans notre ADN, on s’est adapté à la crise Covid,( ….) on s’adapte en adaptant nos programmes d’investissement. »

Ce ne sont pas loin de trois milliards cinq d’investissements qui ont été prévus en 2024. Certains travaux sont déjà en cours comme la réfection de la piste de l’aéroport de Rangiroa. Concernant la piste de Raiatea, les travaux devraient démarrer en 2024, et sont chiffrés à 1,2 milliard. À Tahiti, outre l’entretien courant, d’un montant d’environ un milliard, sont prévus aussi les travaux du nouveau taxiway et de la rénovation de l’embarquement domestique pour environ 1,2 milliard.

« J’arrive à un moment où justement on va passer à une nouvelle étape. »

Quant à son successeur, Gwenvael Ronsin-Hardy, qui arrive à un moment charnière entre la reprise du trafic aérien et le renouvellement de la concession, celui-ci estime que les perspectives d’ADT sont bonnes. « On est arrivé dans une période de transition avec une certaine stabilité, il va y avoir probablement un nouvel appel d’offres, mais on a un peu de visibilité. J’arrive à un moment où justement on va passer à une nouvelle étape. » Il se montre confiant sur l’avenir de la concession et de l’aéroport.

Les perspectives 2024 sont pour l’heure d’une augmentation de 5% des passagers à l’international et de 1% pour les vols domestiques, soit à peu-près le même bilan que 2023.