230 emplois à pourvoir au Westin Bora Bora

L’ancien hôtel Méridien de Bora Bora, fermé depuis fin 2020, va rouvrir après rénovation sous l’enseigne Westin vers le milieu de cette année. Pour assurer ses services plutôt tournés vers une clientèle américaine, la société prévoit de recruter localement 70% de son personnel et organise donc un job dating, sur l’île, le 16 janvier.

À quelques mois de sa réouverture sous l’enseigne Westin, l’ancien Méridien lance sa phase de recrutement. Après travaux, la structure qui accueillera surtout une clientèle américaine proposera à ses clients 142 bungalows. Son ouverture est prévue vers la mi-2024 et pour assurer les prestations la direction recherche 230 personnes, dont au moins 70% de locaux. Ce sont ainsi près de 40 postes supplémentaires que sous l’ancienne dénomination. Et si une expérience dans le domaine du tourisme est évidemment appréciée, elle ne reste pas un critère déterminant. « Notre objectif, c’est aussi de pouvoir former nos collaborateurs aux métiers de l’hôtellerie », explique Emilie Maubois responsable des ressources humaines.

Tous les métiers de l’hôtellerie sont concernés, du service restauration à la maintenance en passant par la cuisine, le spa, le housekeeping et la réception. Et pour trouver ses futurs collaborateurs, un job dating est donc organisé à Bora Bora mardi 16 janvier de 10h à 15h30 à la salle de réunion de Vaitape. Un autre pourrait éventuellement avoir lieu à Tahiti par la suite.