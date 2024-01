Détournements au port de pêche

Le rapport de la chambre territoriale des comptes sur la Société du port de pêche de Papeete (S3P) consacre plusieurs pages aux tours à glace, en butte à des dysfonctionnement depuis leur installation, mais aussi victimes de détournements de la part des agents du port. Lors d’un contrôle sur deux semaines en 2022, à peine plus de la moitié des ventes n’avaient pas été facturées.

La société du port de pêche de Papeete, jusqu’ici délégataire de la gestion des installations et du marché d’intérêt territorial, se fait notamment épingler pour les irrégularités constatées autour de la vente de glace, qui représentait presque 30% du chiffre d’affaires de S3P.

« 53% de taux de facturation »

Alerté par les faibles encaissements au regard du flux de passages enregistrés (véhicules, bateaux ou individus), une enquête avait été menée durant deux semaines au mois de mars 2022. « Le nombre de factures journalières émises était bien inférieur au nombre de clients comptabilisés dans le cadre d’un contrôle par vidéosurveillance installé depuis 2021. Ainsi, sur 189 clients recensés durant 11 journées de travail, seules 101 factures ont été émises, soit 53% de taux de facturation. La S3P n’a pas toutefois pas été en mesure de communiquer le montant des pertes estimées », indique le rapport de la CTC.

La direction du port de pêche a donc reconnu que « soit les agents ne facturaient pas l’ensemble des clients, soit les fonds afférents avaient été détournés. » La direction qui ne disposait que de « faisceaux d’indices » mais pas de preuves matérielles a incité les deux hommes, tous deux employés au port depuis 20 ans, à démissionner.

Une comptable indélicate

La S3P a également été victime d’une comptable remplaçante qui a détourné des recettes de la société durant 5 mois, entre 2018 et 2019, pour un montant de 1,9 million de Fcfp. Reconnue coupable par la justice et interdite de profession pour 5 ans, elle n’a pas respecté le remboursement étalé de la dette, et n’aurait versé à ce jour que 15 000 Fcfp.

C’est ainsi que la chambre territoriale des comptes recommande la mise en place de procédures de contrôle interne systématiques.