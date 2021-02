2340 nouvelles doses de vaccin livrées au fenua

Cette nouvelle livraison de l’État, est arrivée ce weekend et doit être complétée par une livraison équivalente dans les jours à venir. Il s’agirait d’un ajustement permettant de répondre aux objectifs de la première phase de la campagne de vaccination, avant une nouvelle dotation pour lancer la phase 2.

2340 doses de vaccin ont été déchargées ce weekend à l’aéroport de Faa’a. L’information a été révélée ce mardi matin par nos confrères de la Dépêche. Une deuxième livraison à la Polynésie, après les 14600 doses de ce même vaccin Pfizer / BioNtech arrivées le 7 janvier dernier, et qui doit être doublée d’un autre envoi de taille équivalente en ce début de semaine. Mais plus qu’une nouvelle dotation, il s’agirait d’après les autorités d’un ajustement de la première dotation pour « permettre de remplir les objectifs de la phase 1 » de la campagne de vaccination. Une première phase qui s’adresse aux personnes de plus de 75 ans et au personnel soignant, soit « au maximum » 9500 Polynésiens, d’après les estimations qui avaient été effectuées par la direction de la Santé. Avec deux doses nécessaires par personne – normalement espacées de 21 jours – pour obtenir une protection immunitaire optimale, la première livraison pouvait permettre 7300 vaccinations. Les deux nouvelles livraisons en ajoutent entre 2000 à 2500, rejoignant ainsi l’effectif ciblé par les autorités.

Une deuxième dotation, plus importante cette fois, doit arriver au fenua entre fin février et début mars, pour permettre de lancer la phase 2 de la campagne. Elle doit alors s’ouvrir, entre autres, aux 60-75 ans de toutes les îles et aux « professions essentielles au fonctionnement du pays ». Depuis le lancement de la phase 1, le 18 janvier, et en incluant les vaccinations de « rodage » effectués la semaine précédente, 2133 Polynésiens avaient reçu une première dose ce lundi.