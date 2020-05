29 des 30 marins équatoriens positifs au covid-19

Le haut-commissariat a fait connaître ce jeudi après-midi les résultats des tests pratiqués sur les marins du navire équatorien qui avait été dirigé vers Nuku Hiva. 29 des marins sont positifs au coronavirus. Il a été ordonné au capitaine du navire de stationner « hors des eaux territoriales polynésiennes, à proximité de l’île de Tahiti » pour une période d’isolement, « sans pouvoir toucher terre ». Le marin évasané hier a été admis au CHPF en service de réanimation.

Une opération d’assistance médicale a été organisée, mercredi, par le SAMU et le JRCC et les forces armées, pour porter secours à un bateau équatorien dont l’un des marins présentait un état de santé engageant le pronostic vital, avec suspicion de Covid-19. Le marin dont l’état de santé nécessitait une assistance urgente a été évasané à l’hôpital de Taaone (CHPF), mercredi après-midi. Il a été admis en réanimation et isolé selon les protocoles mis en place pour une suspicion de Covid-19, afin de garantir la sécurité sanitaire des autres patients de l’hôpital.