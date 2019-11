Une semaine pour réduire ses déchets

L’ADEME organise pour la 9e année en Polynésie la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD). L’opération a débuté ce samedi et va se poursuivre jusqu’au dimanche 24 novembre. L’objectif est de sensibiliser l’ensemble des acteurs, de la population aux communes en passant par les entreprises et les établissements scolaires, à la réduction des déchets. De nombreuses actions et animations sont prévues dans de nombreuses communes des Îles du Vent. Parce que « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ».

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) réalise en partenariat avec la CCSIM et Fenua Ma de nombreuses actions afin de sensibiliser la population tout au long de l’année à réduire ses déchets. Un Polynésien produit en moyenne 365 kilos de déchets par an. 50 000 tonnes de déchets ont été enfouis au centre d’enfouissement technique de Paihoro, dont 40 000 tonnes par les ménages et 10 000 par les entreprises. Ces chiffres conséquents démontrent le besoin d’économiser les matières premières épuisables, limiter les impacts sur l’environnement et diminuer le coût des déchets pour chacun. La SERD encourage les actions de sensibilisation sur le territoire. 140 sont prévues cette année contre 94 l’année dernière soit une augmentation de 50%. Si l’ADEME est satisfaite de ces chiffres, le travail reste colossal face aux trop nombreux déchets produits chaque année en Polynésie. Heiava Samg Mouit, en charge de la semaine de réduction des déchets à l’ADEME, décrit la sensibilisation comme « un travail de longue haleine ».

Les solutions pour réduire les déchets sont nombreuses, comme le compost collectif ou individuel, le recyclage des emballages, la réutilisation ou la transformation de produits. Cela limite le poids des déchets dans le bac gris, dont 60% du contenu est en fait recyclable. Fenua Ma indique que certaines communes tests ont montré qu’après un an d’utilisation du compost, le bac gris passe de deux à une seule sortie hebdomadaire. Un appel à projet « Prévention et gestion des biodéchets » a été lancé par l’ADEME, et cinq lauréats ont été retenus. Parmi eux la mise en place d’un composteur collectif à Pirae piloté par Stéphanie Pourlier en charge du bureau environnement de la commune. Le composteur collectif sera inauguré samedi à l’occasion d’une grande journée d’animation sur le site de Matatevai. Elle explique que les élus de Pirae s’impliquent de plus en plus dans la réduction des déchets.

Des opérations comme « mon repas malin » qui propose d’amener son contenant repas pour limiter la distribution d’emballages ont été mises en place par la CCISM. Air Tahiti Nui a par ailleurs lancé un projet pour donner une seconde vie à ses anciens uniformes. La mobilisation de l’ensemble des acteurs est indispensable pour parvenir à réduire les déchets. Le programme complet de la SERD est à retrouver sur la page Facebook de l’ADEME Polynésie.

Le programme complet de la SERD

