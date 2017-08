400 millions d’aides pour les entreprises en 2017

Depuis le début de l’année 2017, près de 300 entreprises du fenua ont bénéficié d’un totale de plus de 400 millions de Fcfp d’aides du Pays à l’équipement ou à la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants.

Plus de 6 millions Fcfp. C’est le montant total de l’aide attribuée mercredi par le Pays pour cinq sociétés du fenua dans le cadre de son plan de relance de l’économie. Deux dispositifs ont été mises en place, parmi lesquels « l’aide à l’équipement des petites entreprises » (AEPE) pour accompagner ces dernières dans leur projet de création ou de développement d’activité. Et la seconde pour la « revitalisation des commerces de proximité et des restaurants » (ACPR). Depuis le début de l’année, ce sont plus de 400 millions Fcfp qui ont été attribuées à près de 300 entreprises du fenua au travers de ces deux aides.

Compte Rendu Du Conseil Des Ministres — Mercredi 16 Août 2017