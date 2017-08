Cinq nouvelles chansons pour les cinq ans de Verua

Pour ses cinq ans d’existence, le groupe Verua propose un concert unique samedi 26 août prochain au Grand théâtre de la maison de la culture. Dans la continuité du succès de Honoipo et Te matagi o te po, Verua va révéler son premier EP.

Le lead vocal Teha Kaimuko a symboliquement réuni la presse sur le paepae a Hiro mercredi afin de présenter le concert-anniversaire de son groupe, Verua. Il s’est souvenu de ses débuts modestes sur cette première scène, en marge du Hura tapairu de 2012. « Un retour à la maison » prévu le 26 août au Grand théâtre qui sera marqué par de nombreuses animations et la présentation de son premier EP. Cinq nouveaux titres, en marquisien et en tahitien, pour célébrer ses cinq ans. Le groupe local ne manquera pas d’interpréter ses grands succès, Honoipo et Te matagi o te po, et des reprises qu’il a retravaillées.

Verua se prépare depuis plus d’un mois à offrir près de deux heures de concert. Il partagera sa scène avec le jeune groupe Maro’Ura de Manarii Richmond qui assurera la première partie du spectacle. Conscient de la difficulté des débuts, Teha Kaimuko souhaite ainsi lui donner un « coup de pouce ».

Inspiré sur la scène internationale par Bob Marley, UB40 ou encore U2, Verua va continuer de proposer des chansons « aux couleurs polynésiennes ». Teha Kaimuko s’inspire de sa culture, de la nature et de ses expériences pour écrire des chansons qui « touchent le cœur ».

Le groupe prépare par ailleurs son premier album composé de 12 titres dont la sortie est prévue pour la fin de l’année. Teha Kaimuko a donné un avant-goût du concert avec l’extrait d’un nouveau titre O vau nei ho’i sur l’amour impossible.

Pratique :

Samedi 26 août au Grand théâtre de la maison de la culture à partir de 18h

Tarifs : 2800 Fcfp pour les adultes, 1500 Fcfp pour les enfants de moins de 12 ans et 5000 Fcfp pour les VIP (à partir de 18 ans)

After pour les VIP au paepae

Billets en vente à la maison de la culture et sur le site www.maisondelaculture.pf

Plus d’informations au 40 544 544 ou sur www.maisondelaculture.pf