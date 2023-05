La mystérieuse spirale observée dans le ciel aurait été causée par un tir de SpaceX

De nombreux Polynésiens ont aperçu, dans la nuit de vendredi à samedi, une étrange spirale brillant dans le ciel du fenua. Le phénomène, déjà observé en Nouvelle-Calédonie, à Hawaii ou en Alaska ces derniers mois, a vraisemblablement été engendré par le décollage d’une fusée Falcon 9 depuis la Californie la nuit dernière.

Avis « d’objet non identifié » dans le ciel du fenua la nuit dernière. Plusieurs habitants de Tahiti et Moorea ont décrit un « tourbillon brillant » ou un « nuage en spirale » qu’ils ont aperçu avant le lever du jour ce samedi. Sur les réseaux sociaux, les images ont sans surprise provoqué beaucoup de réactions et de commentaires. Phénomène climatique en haute altitude ? Ovni ? « Vortex magnétique » ? « Signal » du lointain ? La Polynésie n’est pas la première à ouvrir ce débat.

En février 2021, la Nouvelle-Calédonie observait le même phénomène, quoiqu’un peu moins visible, un matin du mois de juin. Fin janvier, c’est depuis le site du téléscope japonais du Mauna Kea, sur la Big Island de Hawaii, qu’était observée l’étrange spirale. Rebelote en avril, du côté de l’Alaska, où le bleue de la spirale aérienne se mariait avec les reflets verts des aurores boréales. À chaque fois, les mêmes questions, et les mêmes réponses avancées par les scientifiques : des décollages de fusées quelques heures auparavant. Le phénomène serait engendré par la libérations de gaz dans la haute atmosphère – un mélange de vapeur d’eau et d’oxyde d’aluminium – au moment de la séparation de la partie haute de la fusée – qui est soit détruite, soit récupérée pour d’autres missions – et sa partie basse, qui emmène la charge utile en orbite. Des gaz qui gèlent instantanément à haute altitude, reflétant alors des rayons de lumières pas forcément visibles depuis le sol. Quant à la forme particulière du phénomène, elle serait tout simplement dû à la rotation de la partie haute de la fusée lorsqu’elle entame sa retombée vers le sol.



Et il suffit de consulter la presse spécialisée pour trouver le responsable – probable, mais pas formellement confirmé – de la spirale « polynésienne » de la nuit dernière. La compagnie Space X, fondée par Elon Musk, a réalisé quelques heures auparavant un lancement de sa fusée Falcon 9 depuis le site de Vandenberg en Californie. Ce tir, qui avait pour objectif de mettre en orbite une vingtaine de satellites de télécommunication pour les société Iridium and OneWeb, devrait être suivi d’un autre ce dimanche, le troisième de la semaine pour SpaceX. Une nouvelle spirale en perspective dans le ciel du fenua ? Pas sûr : l’objectif et la trajectoire de ce nouveau vol est très différent. Il s’agit cette fois de transporter quatre astronautes privés vers la station spatiale internationale pour le compte de la société commerciale Axiom Space. À bord de cette mission « Ax-2 », une ancienne astronaute de la Nasa est commandée par Peggy Whitson, ancienne astronaute de la NASA, un businessman américain, et deux astronautes saoudien Ali AlQarni et Rayyanah Barnawi.