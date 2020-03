550 touristes attendent toujours leur départ de Tahiti

Le Haut-commissariat a assuré que 1 200 personnes avaient quitté la Polynésie Française ce week-end par plusieurs vols internationaux.

« Il reste encore 550 touristes qui sont actuellement confinés à Tahiti et qui repartiront sur les prochains vols » a précisé la représentation de l’État. D’autres touristes, moins nombreux, sont encore présents dans les îles. Ils seraient « en cours de rapatriement vers Tahiti », assurent les autorités, et seront ensuite « acheminés vers leurs destination d’origine ».

L’annulation de l’ensemble des vols de French Bee a poussé de nombreux touristes, notamment métropolitains, à essayer d’embarquer sur un vol Air France et Air Tahiti Nui, ce week end, créant un certain afflux et beaucoup de confusion à l’aéroport de Faa’a. Alors que les compagnies, au niveau mondial , ont suspendu leurs vols ou réduit leur programme au strict minimum, ATN est très sollicitée sur sa ligne vers Paris. Elle sera maintenue jusqu’à samedi 28 mars avec une escale à Pointe-à-Pitre, après quoi les rotations seront suspendues pour un mois. L’objectif est donc d’évacuer l’ensemble des non-résidents du fenua dans les cinq prochains jours.