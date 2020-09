632 cas, dont 298 guéris… Les derniers chiffres de l’épidémie

Les autorités de santé ont diffusé ce vendredi un nouveau carré épidémiologique. 36 nouveaux cas de covid-19 ont été découverts en 24 heures.

632 cas de coronavirus ont été confirmés au fenua depuis le 2 août 2020. Un chiffre qui pourrait être en-deçà de l’étendue réelle de l’épidémie, puisque, tous les « sujets-contacts » ne sont pas systématiquement dépistés. Les données de ce vendredi montrent tout de même que la progression du virus n’est ni stoppée ni en explosion. Une « épidémie à bas-bruit » comme la qualifiait hier Jacques Raynal, et qui est pour le moment peu violente sur le plan sanitaire. « Dix personnes sont actuellement hospitalisées au CHPF pour des signes de covid-19, dont 3 en service de réanimation, précisent les autorités. La moyenne d’âge des personnes hospitalisées est de 52 ans ». Les autres cas confirmés durant ces 10 derniers jours sont tous isolés à domicile (313) ou en centre d’hébergement dédié (21 personnes). La vaste majorité des cas sont localisés dans les communes urbaines de Tahiti, et pour quelques unes à Bora Bora, Moorea et Raiatea.