L’InterContinental rouvre la danse

L’InterContinental de Tahiti organise le 11 septembre sa nouvelle soirée « Te u’i tapairu, la belle saison ». Un buffet sera proposé et animé par le nouveau spectacle de danse traditionnelle de la troupe Hei Tahiti. En pleine crise du covid-19, l’organisation d’un tel événement exige nécessairement la mise en place d’un dispositif sanitaire. Pour Thierry Brovelli, directeur général du complexe hôtelier, tout sera mise en œuvre dans le respect des gestes barrières : « Notre dispositif est bien rodé ».

Danser, bien manger et profiter de la vie pour tout oublier, c’est l’objectif de l’InterContinental Tahiti Resort and Spa. L’hôtel souhaite renouer avec la tradition polynésienne et la tradition de ses dîners spectacles, avec la première de cette soirée « Te u’i tapairu, la belle saison ». Côté saveurs, un chef de cuisine proposera un bar à tartares ou encore un coin grillades et des recettes seront confectionnées sous les yeux du public. Une soirée qui s’articulera autour d’un buffet et d’une représentation de danse traditionnelle issue de la troupe Hei Tahiti.

« Coté règles sanitaires, nous sommes rodés »

Une organisation qui soulève forcement beaucoup de questions, des problématiques principalement liées aux règles sanitaires. Thierry Brovelli, directeur général de l’InterContinental se veut rassurant « Nous avons déjà mis en place ce type de dispositif (…) la zone d’entrée sera bloquée, il y aura un service de distribution de gels hydroalcoolique, les gens auront l’obligation de porter un masque » indique le directeur général.

« La troupe était un peu réticente »

L’InterContinental compte sur Tiare Trompette et sa troupe d’artistes qui présenteront leur nouveau spectacle, « La pirogue aux mille jambes ». Cette danse rend hommage au patrimoine culturel de la commune de Pirae et raconte l’arrivée des navigateurs sur la plage de Taaone. Concernant le protocole sanitaire, là aussi, tout a été étudié. « La troupe de Tiare Trompette s’est bien mise en place, ils respecteront les distances, les danseurs ne s’approcheront pas du public ».