6e Papeete Puromu Party : la ville en fête le 1er juin

Quatre scènes en plein air, 24 groupes en concert gratuit entre 18 et 22 heures, et le front de mer rendu aux piétons dès 16 heures, c’est le programme qui a fait le succès des cinq premières éditions. La mairie de Papeete réédite l’événement le samedi 1er juin prochain.

«Donner un souffle nouveau à notre jeunesse, en invitant essentiellement des jeunes artistes », c’était l’ambition du maire de Papeete Michel Buillard qui présentait hier la Papeete Puromu Party 2019. Depuis 2011, la mairie organise cet événement pour promouvoir les artistes qui se produisent à Tahiti tout au long de l’année, offrir à la population l’occasion de les apprécier dans un cadre sécurisé et gratuit, et créer de l’activité économique pour les restaurants et les discothèques le samedi soir. « C’est le rêve d’un maire d’avoir une ville toujours animée, » disait ce matin Michel Buillard.

Les scènes seront placées le long du front de mer de Papeete, près du restaurant Le rétro, devant la Banque de Polynésie, devant Les 3 Brasseurs et devant le Paradise. « Au final, ça rapporte à la ville entière, » dit le maire qui investit 2,5 millions de Fcfp dans l’événement, en cachets pour les artistes qui sont tous rémunérés, en location de matériel de sonorisation et de lumière, en heures supplémentaires pour la police municipale et en communication.

Pour Florent Atem, qui n’a raté qu’une seule édition depuis 2011, « l’événement prend une signification différente avec le temps qui passe. Voir un tel événement sans un seul incident, c’est une véritable bouffée d’air frais, c’est un repère pour la jeunesse. »

Pratique :

Papeete Puromu Party

Samedi 1er juin de 18 à 22 heures

Rétro BdP 3 Brasseurs Paradise 18-19h Moya & Kion Tahitian Jazz Feeling Royal Kikiriri Jahmaroots 19-20h Les Brads Florent & Carole Atem Heroes & Minivans Lady & The Dude 20-21h Maro Ura Tahiti Ora Band Torea Acoustic Party 21-22h Pepena Mana Vib’s Verua Vevo

– La circulation sur le front de mer entre le rond-point de Tahiti Nui et celui de la base navale sera fermée dès 16 heures

– Les parkings publics ouverts et gratuits pour l’occasion : Tarahoi, Pomare et Hôtel de ville

– La consommation d’alcool est interdite sur le boulevard Pomare. La DSP et la police municipale sont susceptibles d’effectuer des contrôles (alcool, stupéfiants, armes).