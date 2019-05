Papeete et Nouméa seront jumelées le 3 juin

Le jumelage des deux capitales était en préparation depuis plusieurs années, il se fera le mois prochain, a confirmé ce matin le maire de Papeete Michel Buillard.

Papeete est déjà jumelée avec Nice depuis 2010 et avec la ville chinoise de Changning en 2015. Mais le jumelage avec un partenaire plus évident, l’autre capitale francophone du Pacifique, aura pris cinq ans, et plusieurs visites des uns chez les autres. Il sera finalisé par la signature d’un protocole d’accord lundi 3 juin. Une délégation calédonienne, menée par la maire de Nouméa Sonia Lagarde, arrive à Tahiti le 31 mai.

Les jumelages entre villes cherchent notamment à développer des relations d’amitié et d’échange, et des projets communs dans tous les domaines en favorisant des rencontres de jeunes (sports, culture, formation), de responsables d’associations, de personnels municipaux et d’élus.« Le formateur de la brigade cynophile de la police municipale s’est déjà rendu à Nouméa et au Mont-Dore pour les aider à se doter de leurs propres brigades. Il y a également un échange de techniciens entre la ville de Nouméa et les nôtres, » disait Michel Buillard mardi matin.