À court d’argent pour faire la fête, ils cambriolent l’OPT

Deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années ont été condamnés lundi après-midi à six mois de prison ferme et six mois de prison avec sursis pour avoir tenté de voler un coffre-fort à l’OPT.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux jeunes hommes, à court d’argent pour continuer à faire la fête, ont décidé de braquer le siège de l’OPT situé sur le front de mer à Papeete. Après avoir escaladé la façade du bâtiment comme le rapporte TNTV, les deux voleurs ont mis la main sur un coffre-fort de 80 kilos. Coffre qu’ils ont jeté par la fenêtre afin de l’ouvrir. À l’intérieur, de simples cartes de crédit… inactivées ! Pour prendre la fuite, les deux voleurs du dimanche ont arrêté une camionnette. Ils ont très vite été interpellés par les agents de la DSP prévenus par des riverains que le bruit avait alertés.

Les deux voleurs ont été jugés en comparution immédiate lundi après-midi. Toujours selon les informations de TNTV, le plus connu de la justice a été condamné à six mois de prison ferme. Un mandat de dépôt a été ordonné pour l’emmener à Nuutania. Son comparse a lui écopé de six mois de prison avec sursis et 156 heures de travail d’intérêt général.