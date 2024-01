À la Nuit de la lecture, Littéramā’ohi rencontre Tahiti Pole Art

La Nuit de la lecture, 7e du genre, aura lieu le 20 janvier prochain. Au programme : lecture de contes, confection de marionnettes, jeux… L’événement se terminera par un grand spectacle mêlant littérature, danse et arts aériens sur le pae pae a Hiro.

Audrey Mercier, responsable des médiathèques à la Maison de la culture, présente la 7e édition de la Nuit de la lecture. « Cette année la Nuit de la lecture aura pour thème te tino, le corps. Nous allons proposer de nombreuses animations autour de cette thématique, toujours rattachées au livre et à la lecture. On aura des contes signés, des ateliers autour des émotions pour les enfants, des jeux de société, des ateliers en reo tahiti proposé par Speak Tahiti. La grande nouveauté c’est un spectacle mené par Li et Tahiti Pole Art, un mélange d’arts aériens, de danse tahitienne autour de textes écrits par des auteurs polynésiens. »

Vaiana Mahinui, fondatrice de Tahiti Pole Art, explique qu’elle abordera la thématique par différents angles, comme le corps en fusion, le corps en mouvement, la séparation entre le corps et l’esprit, le corps malade… Moana’ura Tehei’ura, chorégraphe, indique pour sa part avoir sollicité plusieurs auteurs pour la rédaction des textes qui seront lus sur scène : Yesta Heuea, Odile Purue, Ylana Maihota… En plus des textes originaux, la lecture et la mise en mouvement d’un texte de Henri Hiro est prévue. L’année qui démarre sera placée sous le signe de cet artiste né il y a 70 ans.

Le programme de la Nuit de la lecture, qui vise un public toujours plus large, s’enrichit au fil des ans. En 2022, 900 personnes ont répondu présent. Le succès se confirme d’année en année. « On sait qu’il y aura encore du monde cette année, c’est pour cela que l’on propose un maximum de choses. »

Les bibliothèques se réjouissent. « C’est par le biais de ce genre d’événements qu’on se fait connaître ! » En plus, et pour satisfaire leurs abonnés, celles-ci proposent tous les mois de nouveaux titres en rayon? choisis souvent en fonction des suggestions des lecteurs. « On suit aussi l’actualité des sorties de livres polynésiens et l’actualité ailleurs dans le monde. »

Après la Nuit de la lecture, les animations reprendront le samedi matin en bibliothèque. Une nouveauté est annoncée, proposée par Tahiti Scrabble. Les amateurs pourront se retrouver autour d’un plateau pour jouer à la version « duplicate » du fameux jeu, une variante qui, contrairement au jeu en famille (ou « partie libre ») élimine totalement la part de hasard due aux tirages car tous les joueurs doivent trouver des mots à partir d’un même tirage de lettres.

La Nuit de la lecture aura lieu de 16 heures à 20 heures. Il est entièrement gratuit. Les billets sont à récupérer à la Maison de la culture à partir du lundi 15 janvier.