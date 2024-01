La direction de Gaz de Tahiti espère une signature lundi pour éviter la grève

Une nouvelle rencontre entre CSIP et direction de Gaz de Tahiti, ce vendredi matin, devrait aboutir à la signature lundi d’un protocole de sortie de conflit. Le préavis reste suspendu d’ici là.

Après une rencontre vcndredi matin entre les responsables de la CSIP et la direction de Gaz de Tahiti, celle-ci annonce avoir rédigé un protocole de fin de conflit « sur la base des points déjà traités en interne et levés », dit la secrétaire générale du groupe Judith Siu. Les parties se seraient mises d’accord que les autres points, qui relèvent de la convention collective, seront négociés ensuite, « dans un cadre plus serein ». « Ça prendra du temps, et on ne peut pas travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête », avance Judith Siu. Rendez-vous est donc pris pour lundi matin.