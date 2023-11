A Paris, 2000 personnes assistent la Coupe de France de blind test

Trouver le plus rapidement possible le titre et l’artiste d’une chanson, c’était le défi proposé aux quatre meilleurs duos lors de la première finale de la Coupe de France de blind test qui se déroulait ce jeudi matin pendant la Paris Games Week. À la clé pour les vainqueurs, un chèque de 600 000 francs et un joli moment de convivialité.

C’était une première ce jeudi sur la scène de la Paris Games Week : la première Coupe de France de blind test. Le but pour les candidats : trouver le plus rapidement possible le titre et le nom d’une chanson. Après une demi-finale serrée, c’est un duo d’amis, Bonnie et Laurent, qui vient de remporter la coupe et les 5 000 euros. Ils sont bien évidemment très émus après cette victoire.

« Il y aura une nouvelle édition »

« C’est étonnant parce qu’on n’aurait jamais pensé à gagner la Coupe de France, ça fait quelque chose quand même », affirme Laurent. « Franchement, c’est la pression qui redescend aussi. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation parce que je trouvais que c’était hyper stressant, je n’ai pas l’habitude d’être sur scène », avoue Bonnie, encore surprise de leur victoire. Les participants, qui étaient répartis en duo, se sont affrontés sur des playlists de 15 titres. Il fallait reconnaître seulement l’artiste, mais pour marquer le plus de point il fallait être le plus rapide. Par exemple, Laurent a trouvé la bande originale du film « Comme un aimant » en à peine une seconde et 68 centièmes, le record de la journée.

Cette première édition s’est particulièrement bien passée selon Antoine Benichou, co-fondateur de This is Blind Test qui organise la compétition : « on a eu l’opportunité de faire cette finale devant 2 000 personnes à la Paris Games Week. Donc j’en retire un plaisir immense et une vraie grande joie. En plus, je crois que les gens étaient contents, ça s’est très bien passé. Il y aura une nouvelle édition l’an prochain, on travaille déjà dessus ».