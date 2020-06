A Punaauia, « on a senti que les marchés avaient manqué à beaucoup de monde »

Le marché du terroir « spécial fête des mères » organisé ce weekend à la mairie de Punaauia a rencontré un vif succès. Samedi bondé, dimanche un peu plus calme, mais toujours satisfaisant pour les exposants. Vendeurs de plantes, de fleurs, de confitures, de miels et d’autres produits agricoles… Tous attendaient depuis de longues semaines de pouvoir enfin réinstaller leurs étals.

La chambre d’agriculture (CAPL) et la mairie de Punaauia organisaient ce week-end un « marché du terroir » qui rassemblait une trentaine d’exposants. Parmi eux, des producteurs de produits transformés. « Ce n’est que ce samedi qu’on a pu recommencer à exposer et à vendre directement, rappelle un producteur de miel de Hitia. Pendant le confinement et même un peu après, on dû se contenter des livraisons ». Pas si facile économiquement pour des producteurs qui sont habitués à une relation personnelle avec leurs clients. « Dans les marchés, où qu’ils soient, on sait qu’on va retrouver des gens qu’on connait, qui nous connaissent, explique un autre vendeurs, spécialisé dans les confitures. Et puis un marché, c’est un lieu de rencontre pour les familles ».

Les produits horticoles était, comme souvent lors des foires et marchés, à l’honneur dans les jardins de la mairie de Punaauia. « Les Floralies, qui devaient se tenir au mois de mai, ont été annulées, donc on était contentes de pouvoir venir ici’, précise-t-on sur un stand de plantes décoratives et aromatiques. « Les mamas ont du rester chez elles pendant le confinement, là on en a profité », ajoute une autre. C’est la deuxième fois qu’était organisé un marché du terroir cette année. Vu l’affluence, l’événement devrait être répété rapidement.